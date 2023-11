Quinta vittoria consecutiva per la Juventus che prende momentaneamente la vetta della classifica battendo il Cagliari 2-1. Consueta partita di sostanza dei bianconeri, che soffrono tanto soprattutto nel finale, prendendosi il risultato con forza dopo esser andata avanti con due marchi da palla inattiva dei due centrali Bremer e Rugani. La riapre Dossena per i sardi: il difensore dei rossoblu colpisce anche un palo; nel finale strenua difesa, come tradizione allegriana, del risultato. E i tre punti arrivano.