Interpellato da Sportweek, Luca Marchegiani ha composto la sua squadra dei sogni, inserendo giocatori che sono stati suoi compagni, avversari oppure idoli. L'ex numero 1 della Lazio per la porta ha scelto Buffon, poi Bergomi, Baresi, Nesta e Maldini in difesa. A centrocampo Zidane e Nedved con Veron, di cui Marchegiani dice: "Cito una frase di Simeone, nostro compagno alla Lazio: 'L'unico centrocampista che conosco con la corsa della mezzala e i piedi del trequartista'". A completare l'undici stellare il tridente d'attacco formato da Baggio, Ronaldo e Maradona. Proprio a proposito del Fenomeno ex Inter, Marchegiani prende in prestito le parole di Eriksson: "Prima di un Lazio-Inter ci disse: 'Quando non ha la palla cammina, quando ce l'ha però vola'. Aveva ragione, volava e diventava letale".