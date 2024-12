A poco meno di ventiquattro ore dalla goleada nerazzurra che ha travolto la Lazio di Baroni, le statistiche e le heat-map disegnate dai movimenti della ThuLa viene fuori un quadro sottolineato ieri ai microfoni di Sky dall'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga (LEGGI QUI), secondo il quale i due attaccanti Lautaro e Thuram all'Olimpico hanno giocato più da centrocampisti che da attaccanti a dimostrazione del fatto che, come ha fatto notare lo stesso Uomo Ragno, le trame tattiche di Simone Inzaghi sono quelle di un calcio completo e totalizzante, in cui non esistono ruoli prestabiliti, ma rotazioni di gioco e coinvolgimento totale degli interpreti.

