Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, la Cremonese omaggia il pubblico del Franchi per la sportività con la quale ha accolto la squadra di Ballardini, augurando a tutto il club fiesole buona fortuna per la finale di Roma che disputerà contro l'Inter: "Grazie anche al pubblico viola che ci ha sportivamente applaudito al termine della gara: Fiorentina in bocca al lupo per la finale" si legge su Twitter.