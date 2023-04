La Fiorentina continua a correre. Dopo il successo di San Siro contro l'Inter, è arrivata anche l'affermazione nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Il tecnico della viola Vincenzo Italiano capisce che qualcosa è cambiato e si vede a occhio nudo: "Abbiamo avuto un momento negativo in campionato, nelle coppe viaggiavamo forte, ma in Serie A ci inceppavamo puntualmente. Non la buttavamo mai dentro e prendevamo sempre gol, cosa che oggi invece ci gira bene, grazie anche al portiere e a un pizzico di buona sorte.