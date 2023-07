La finale di Champions League, amara per l’Inter in seguito alla sconfitta contro il Manchester City, ha di fatto trascinato gli ascolti del mese di giugno per Tv8 e in generale per tutta Sky. Entrambe hanno toccato medie da record in termini di audience.

Secondo i dati riportati da Italia Oggi, il canale in chiaro di Sky, infatti, è arrivato al 3,3% di share in prima serata, e al 3,46% in seconda serata, migliorandosi di circa un punto di share rispetto alla media del giugno 2022. Il totale ascolti della piattaforma Sky corre, più o meno, allo stesso ritmo, con l’8,35% di share in prime time (7,22% nel giugno 2022) e il 10% in seconda serata (8,6% nel 2022).