Come vive un arbitro la finale di Champions League? Qualcuno ha provato a scoprirlo andando a filmare direttamente colui che ha diretto l'ultima edizione dell'atto conclusivo del torneo, quella dello scorso 10 giugno tra Manchester City e Inter. In un video proposto dai Citizens, si vede Szymon Marciniak, direttore di gara polacco, nei momenti immediatamente precedenti l'ingresso in campo nei quali carica se stesso e i suoi colleghi, ricordando loro: "Abbiamo tutto il tempo per prendere le decisioni, se vi servono cinque secondi in più prendeteveli". Fino all'allenamento davanti a uno specchio nell'atto di... estrarre i cartellini.

