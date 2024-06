Già finiti i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto della seconda stella? assolutamente no, i tifosi nerazzurri sono ancora molto attivi su questo fronte e per stasera la Curva Nord ha addirittura organizzato una sorta di regata che si svolgerà lungo il Naviglio Grande fino alla Darsena, a partire dalle 20.30.

Uno spettacolo nautico per gli occhi dei milanesi o di chi sarà in zona in quel momento, una sfilata di dieci imbarcazioni (con due bandiere nerazzurre ciascuna) che dà il via a una festa di tre giorni sui Navigli.