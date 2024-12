Con le sue prestazioni fornite sin qui con l'Inter e con la Nazionale slovena Under 19, Luka Topalovic ha attirato l'attenzione della Federcalcio croata , che avrebbe chiesto informazioni sull'eventualità di vedere il ragazzo di Andrea Zanchetta vestire la maglia dei Vatreni. Questa informazione è stata fornita dal portale croato Index, il quale sottolinea che i genitori di Luka Topalović sono croati originari della Bosnia-Erzegovina, il che aprirebbe per lui anche la porta della selezione di Edin Dzeko.

I media croati si sono però affrettati a precisare che Topalović non ha mai espresso l'intenzione di giocare per nessun'altra squadra in carriera tranne che per la Slovenia, riporta NogoMania.