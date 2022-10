Ci provano fino alla fine entrambe le formazioni, ma tra Cremonese e Udinese finisce 0-0 la sfida dello Zini. Un risultato positivo ben accolto dalla squadra di Alvini che però non ha ancora vinto in campionato. Nel finale brividi con l'incredibile contropiede fallito da Deulofeu, che ha spedito alto nel tre contro due condotto in ripartenza dalla banda di Sottil.