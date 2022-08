La Cremonese si schiera compatta con Ionut Radu, protagonista domenica sera di un errore da matita blu in pieno recupero che è costato la sconfitta contro la Fiorentina all'esordio in campionato dopo una gara condotta con coraggio in dieci contro undici per tutto il secondo tempo. Dopo le parole in difesa del portiere romeno spese dal tecnico Massimiliano Alvini e dal compagno di squadra Cristian Buonaiuto, il club grigiorosso oggi ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la definizione della parola 'empatia' dal vocabolario Treccani allegando questo messaggio a corredo: "Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo".