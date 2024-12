Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha parlato di Gabriele Gravina in vista delle elezioni presidenziali della FIGC. Di seguito le sue parole a Radio CRC: "Bisogna cambiare, ci serve il cambiamento. Dopo 20 anni anziché fare le elezioni a settembre si è incominciato a riformare e si è riformato lo statuto grazie a quella battaglia che portò a quell’emendamento che riconosceva alla Lega Serie A una equa rappresentanza. Quello è stato il calcio decisivo per avviare una riforma. Lo stesso presidente della Figc lo ha ammesso. Mi dispiace anche che il presidente della Federcalcio Gravina sia stato accusato di autoriciclaggio e coinvolto in un processo che dovrà affrontare. Tutti devono avere in coscienza propria l'obiettivo di salvaguardare il bene delle istituzioni. E qualsiasi cosa possa deviare da esso non fa il bene della federazioni".