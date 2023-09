Angelo Di Livio ha analizzato la lotta scudetto a Calcio Totale, in onda su Rai Due: "La Juve non può pensare al quarto posto, deve pensare a tornare a vincere. E secondo me quest'anno ha potenzialità per farlo. Se la giocherà con qualche concorrente in più, Milan, Inter e Napoli, ma la Juventus ci deve credere a questo Scudetto". Le parole raccolte da TuttoJuve.com.