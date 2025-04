Antonino Asta, interpellato da Radio Marte, ha parlato della lotta al vertice. Focus sul duello tra Inter e Napoli: "Credo che il campionato sarà avvincente e bello sino all'ultima giornata con questo duello Inter e Napoli. Politano ricorda me nelle ultime caratteristiche, mi assomiglia adesso. Il primo Politano era molto dedito alla fase offensiva e un po' indolente in quella difensiva. Ora è un calciatore completo e il merito della miglior difesa del Napoli è legato anche alla bravura di Politano e degli altri azzurri nel sacrificarsi nella fase difensiva".

Ancora Asta: "Conoscendo Conte non credo che succederà che il Napoli affronterà in modo superficiale la gara di domani contro il Monza, anche perché nel calcio italiano non c'è niente di semplice".