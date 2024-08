Lele Adani, nell'intervento durante l'appuntamento Twitch de La Fiera del Calcio, ha parlato dei nerazzurri: "L'Inter è diventata forte, implementando con giocatori che sono cresciuti. Ora parte in cima alla griglia, non ha una rivale che possa contenderle il valore, sulla carta. Se torniamo indietro di due o tre anni non era scontato che l'Inter fosse la più forte del campionato. A Genova avrebbe meritato di vincere sul piano del gioco".

Poi una riflessione che assume le sembianze di un monito: "Due stagioni fa buttò tante partite proprio come ha fatto a Genova. Confermare è più difficile che affermarsi. Parte un gradino superiore alle altre. Thuram? E' l'acquisto più importante degli ultimi 15 mesi. Ha fatto saltare il banco in casa Inter e anche agli avversari. Se non lavori bene, la stagione scorsa non la fai. Non era scontata all'inizio, mentre quest'anno, in principio, sono d'accordo con chi dice che solo l'Inter può perdere il titolo. La distanza rispetto alle altre è più alta".