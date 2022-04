Nell'intervista che Robin Gosens ha rilasciato ai microfoni di DAZN Deutschland, il terzino dell'Inter ha ribadito la volontà di voler indossare in futuro la maglia dello Schalke 04: "Spero che tra cinque o sei anni, non so esattamente quando finirà la mia carriera, guarderemo foto o video in cui avrò la maglietta Königsblau. Allora potrò dire di avere avuto una carriera perfetta". Nell'immediato, invece, il ragazzo di Emmerich am Rhein auspica che "il prossimo grande momento arrivi alla fine dell'anno", alludendo alla vittoria del Mondiale in Qatar.