L'ex attaccante Arturo Di Napoli, con trascorsi nelle giovanili dell'Inter, nel corso di un'intervista a News.Superscommesse.it ha parlato del percorso dei nerazzurri in campionato e della trasferta di Champions League in programma questa sera contro il Feyenoord.

L'Inter si è presa la vetta della classifica, anche se non sta vivendo un periodo brillantissimo. Ci fai un pronostico sulla trasferta olandese di Champions League?

"Credo che l'Inter, come tutte le squadre, abbia avuto un calo fisiologico, dovuto alle tante partite disputate e ai molti infortuni patiti da giocatori fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro sta facendo, come al solito, un grande lavoro. In Olanda, l'Inter vincerà 2-0 sul Feyenoord".