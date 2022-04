Dopo aver ingaggiato Romain Faivre quest'inverno dal Brest, l'OIympique Lione vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo nella finestra di mercato estiva ripensando ad una sua vecchia fiamma. Secondo le informazioni del periodico francese But!, la dirigenza dei Gones avrebbe messo nel mirino Lucien Agoumé, centrocampista attualmente in prestito dall'Inter proprio al Brest e già obiettivo della squadra rodaniana qualche anno fa. Agoumé è sotto contratto fino al 2025 coi nerazzurri, che stanno facendo delle valutazioni in merito al suo futuro studiando l'opportunità di tenerlo in rosa come vice di Marcelo Brozovic.