Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1° luglio, ma l'Inter ha già scandagliato diversi profili per rinforzare l'assetto in vista della prossima stagione. Tra questi c'è il difensore tedesco Yann Aurel Ludger Bisseck, classe 2000. Giocherà l'Europeo U21 con la fascia di capitano addosso, visto che la selezione tedesca ha deciso di affidargliela. Insomma, un altro passo di crescita dell'autostima in vista del probabile trasferimento in nerazzurro.