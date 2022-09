Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è stato chiamato nel corso del programma di RaiDue 'ReStart', a una curiosa scelta ispirata alla campagna di comunicazione lanciata dal suo partito in vista delle elezioni del 25 settembre, e che tanto aveva fatto parlare di sè specie dopo il meme della pasta "con pancetta o con guanciale" condiviso dallo stesso Letta. Questa volta, però, si trattava di scegliere tra Carlo Cottarelli, tifoso interista candidato per il PD a Milano, e il leader della Lega Matteo Salvini, noto milanista. E questa volta, Letta ha lasciato da parte l'appartenenza politica privilegiando quella sportiva: "Con Salvini tutta la vita, i colori della squadra non si cambiano. Io sono stato tifoso del Milan per 30 anni, per tutta l'epopea berlusconiana, quindi si figuri se mi faccio un problema".