Cinque partite, 15 punti, 14 gol segnati e una sola rete subita: la Serie A è cominciata nel migliore dei modi per l’Inter, che oltre ad essere la capolista sta mostrando una solidità straordinaria. La squadra di Inzaghi sta conquistando sempre più fiducia anche nelle quote antepost dedicate a quale squadra vincerà lo Scudetto 2023/24 e i nerazzurri sono lanciati a 1.90: Lautaro Martinez e compagni si sono presentati ai nastri di partenza del campionato da favoriti, ma a quota 3.00, valore crollato dopo una serie di prestazioni più che convincenti.

Il Napoli invece sembra aver pagato il cambio in panchina e se alla vigilia della Serie A i campani erano bancati ancora campioni d’Italia a 4.50 ora – considerando i 7 punti di ritardo dalla vetta – si giocano sulla lavagna scommesse di Betaland a 8.00. In mezzo il Milan a 4.50 e la Juventus a 6.00. I giochi sembrano finiti visto che in quinta fila ci sono Roma e Atalanta a 35 volte la posta scommessa e che per la Lazio la quota Scudetto è volata fino a 65.00, la stessa proposta per la Fiorentina. La grande sorpresa di questo inizio di stagione è invece il Lecce, terzo in classifica, con appena quattro punti in meno rispetto all’Inter e otto di vantaggio sulla zona retrocessione: l’obiettivo stagionale dei salentini resta lontano dal primo posto, ma i tifosi possono sognare e i giallorossi si giocano campioni d’Italia a 500 volte la posta.