Matias Vecino è il terzo ex interista, dopo Andrea Ranocchia e Ivan Perisic, al quale il club milanese ha dedicato un video speciale sui propri profili social come ringraziemento per gli anni vissuti in nerazzurro: "127 presenze e 13 gol alcuni dei quali resteranno per sempre nei nostri cuori! Grazie Matias", si legge su Twitter.

Pochi minuti dopo, è arrivato il messaggio più sintetico anche per Aleksandar Kolarov: "Due anni, tre trofei, sempre prezioso".