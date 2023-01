L'Inter sarà protagonista di 'Offside Racism', in onda domani, alle ore 17.45, su Rai Gulp e RaiPlay. Al centro del programma dedicato al calcio giovanile è Francois Sgrò, classe 2007, centrocampista della squadra Under 15 nerazzurra, che si è appassionato di questo sport in Africa quando ha visto in tv Lionel Messi. Il ragazzo riceverà da Javier Zanetti, vice presidente del club milanese, la maglia “Keep Racism Out”, simbolo della campagna di sensibilizzazione di Lega Serie A contro ogni forma di razzismo e discriminazione.