L'Inter mette momentaneamente da parte la Champions League e si tuffa di nuovo sul campionato, dove sabato alle 20.45 è in programma la sfida contro il Monza. Il club nerazzurro informa che sono ancora disponibili online gli ultimi biglietti per assistere alla partita, con prezzi a partire da 14 euro, mentre il giorno della gara gli eventuali ultimi titoli d'accesso disponibili saranno in vendita anche nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte per vendita ed assistenza a partire dalle 17.45.

L'apertura dei cancelli di San Siro è fissata per le 18.45. "Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli", aggiunge il club nel comunicato.