L'amichevole in programma domani al Granillo tra Reggina e Inter sarà un'occasione particolare un po' per tutti, a partire dai tifosi nerazzurri in giro per la Calabria. Come gli aderenti all'Inter Club Reggio Nord, come testimonia ai microfoni di StrettoWeb il tesoriere Pasquale Falcone: "Io sono nato a Reggio ma sono stato sempre tifoso dell’Inter, solo dell’Inter, lo dico senza problemi. Anziché avere una doppia fede, preferisco tifare una squadra sola. Il calcio è bello, regala emozioni, è giusto tifare per ciò che si sente di tifare. Forse noi nati negli anni ’80 abbiamo vissuto un periodo in cui ancora la Reggina non calcava i grandi palcoscenici, potrebbe essere questo il motivo. Siamo contentissimi dell’arrivo dell’Inter a Reggio.