Non poteva mancare la nota di congratulazioni da parte di F.C. Internazionale per la consegna della Panchina d'Oro 2024 a Simone Inzaghi, il tecnico che ha portato in casa nerazzurra lo Scudetto della seconda stella. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il club di Viale della Liberazione celebra così il riconoscimento per il mister piacentino: "Il premio a Simone Inzaghi è il tributo a un tecnico capace di dare identità, spettacolo e continuità alla squadra. L’Inter ha saputo imporsi con gioco, mentalità e risultati, guadagnandosi l’ammirazione di tutto il movimento calcistico. Un traguardo che conferma il valore del lavoro svolto dal mister e dal suo staff, in un percorso di crescita che ha reso l’Inter protagonista assoluta".