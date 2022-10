Questa sera alle 20.45 l'Inter sfiderà la Fiorentina per l'11esima giornata di Serie A. E lo farà con una novità estetica importante: come annuncia il club nerazzurro in una nota ufficiale, infatti, Skriniar e compagni scenderanno in campo indossando per la prima volta il Third Kit 2022/2023, la divisa gialla presentata giovedì.