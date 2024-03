Tutto pronto al Meazza, dove tra poco andrà in scena Inter-Genoa, match valido per la 27esima giornata di Serie A. Come da programma la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con la prima maglia, la classica maglia nero e azzurra, maglia che però oggi avrà un dettaglio particolare e speciale. Sarà indossata questa sera infatti con la special jersey con lo sponsor Paramount in versione Tartarughe Ninja.