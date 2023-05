Con il maxi schermo in Piazza Duomo per Manchester City-Inter "sarebbe veramente complicato mantenere l’ordine pubblico". È quanto sostiene Alan Rizzi, ex assessore allo sport di Milano che fece installare i maxi schermi in Piazza Duomo e all'Arena Civica per la finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco nel lontano 2010: "In questa fase sarebbe meglio farsi consigliare da questura e prefetto per scegliere dove far vedere la partita: l'unico vero problema è l'ordine pubblico", sottolinea a Radio Nerazzurra.

Ma quale sarebbe la soluzione alternativa? Nei giorni scorsi si è parlato della possibile apertura di San Siro, scenario caldeggiato dallo stesso Rizzi: "Sono convinto che verrà aperto San Siro e gli altri tifosi che si diversificheranno naturalmente, magari andando nel locali di Milano".