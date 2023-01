Corretti i due gialli a Skriniar che non capisco come abbia avuto il coraggio di protestare: entra in ritardo su Caputo e commette gioco pericoloso, al di là del fatto che abbia toccato o meno l'avversario. Giustamente Rapuano valuta in modo diverso il contatto tra lo stesso Caputo e Mkhitaryan, nel quale è l'attaccante dell'Empoli ad abbassare troppo la testa e per questo l'arbitro non interviene”.