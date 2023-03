Achraf Hakimi è vittima di una tentata estorsione. Questa è la convinzione espressa dal legale del giocatore marocchino del Paris Saint-Germain, Fanny Colin, in un comunicato reso noto da RMC Sport: "Nel corso dell'udienza, svoltasi su sua espressa richiesta, Hakimi ha fermamente negato le accuse nei suoi confronti. Ricordo che l'atto di accusa che ha fatto seguito a questa udienza è un passaggio obbligato per chiunque sia l'oggetto di un'accusa di stupro e offre finalmente al signor Hakimi la possibilità di difendersi, garantendogli un gran numero di diritti, in primo luogo quello di prendere conoscenza del fascicolo.