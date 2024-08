L'Atalanta resiste per un'ora, giocando anche un primo tempo propositivo, poi sale in cattedra il talento immenso del Real Madrid, che conquista la Supercoppa europea battendo 2-0 la Dea. Valverde e Mbappé (che lascia subito il segno) siglano i gol, ma a prendersi la scena è Jude Bellingham, autore di un assist magico al fuoriclasse transalpino. Superba anche la giocata di Vinicius nell'uno contro uno con il quale fa secco Djimsiti per il servizio del vantaggio a porta sguarnita messo a segno da Valverde. Musso compie due grandi parate sul brasiliano. Nel finale qualche squillo in profondità, Carlo Ancelotti festeggia un altro trofeo, l'ennesimo di una bacheca destinata ad ampliarsi ancora nel regno dei fenomeni.