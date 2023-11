Stefano Alassio, assistente arbitrale, ha parlato dell'uso del VAR nel corso dell'evento Orientamenti 2023: "L’introduzione del VAR, per quanto riguarda la ‘giustizia’ del calcio è fondamentale. Possiamo discutere su un’interpretazione, ma non ci sono più situazioni tali da compromettere l’esito di una partita o di un campionato. Grazie al VAR non subiamo più la conseguenza di un errore grave. Allo stesso tempo però dobbiamo capire perché dal campo siamo stati indotti a commettere quell’errore".