L'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è intervenuta durante "Milano Football Week", parlando dei casi di razzismo: "Da ora staremo tutti più attenti nel cercare di rilevare questi episodi, ma abbiamo bisogno di una mano". Concentrazione anche sulla violenza contro gli arbitri: "Nella mia carriera ho avuto paura anche se fortunatamente non ho vissuto episodi di violenza, ma in prima e seconda categoria il rientro negli spogliatoi coi dirigenti arrabbiati era sempre un momento critico. In quei momenti ho avvertito paura. Ho pensato di smettere? Diverse volte, ma non per violenza ma per parole cattive, che a volte mi hanno fatto più male di gesti fisici".