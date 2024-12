Il collega Stefano Borghi si è soffermato sul periodo poco brillante in fase realizzativa di Lautaro Martinez. Un momento sicuramente non facile, da inquadrare nell'inizio di stagione poco prolifico in zona gol: "Sono periodi, come d'altronde dice Inzaghi - spiega Borghi sulle frequenze di Sky Sport -. Se avesse conservato i gol per la seconda parte di stagione sarebbe comunque una buona notizia per l'Inter. E se all'interno dell'economia offensiva nerazzurra si aggiungessero pure gli eventuali tanti gol di Lautaro, questa squadra sarebbe senza limiti", ha concluso.