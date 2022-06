L'Inter ha bisogno di fare cassa per ripianare i debiti? "È quello che si dice", risponde Giorgo Perinetti, incalzato con questa domanda ai microfoni di TMW Radio: "Si parla di un avanzo di mercato di 60 milioni e quindi si parla della cessione di un giocatore importante. Credo che non sia tanto importante ora l'abilità nel trattenere un giocatore forte ma come saperlo sostituire", il pensiero del noto ds.