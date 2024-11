Fernando Orsi, presente negli studi di Sky Sport, ha provato ad analizzare in che modo Conte proverà a fermare l'Inter: "Devi interrompere le fonti di gioco all’Inter e per farlo bisogna prendere Calhanoglu, deve fare quello McTominay. Così Conte ha lavorato per imbrigliare l’Inter, inoltre cercherà di arginare le fasce dell’Inter e assecondare più Lukaku. Deve lavorare su questo tipo di situazioni, cercare di mettere l’attaccante belga, fisicamente straripante, più propenso ad agire verso la porta e meno di spalle. Secondo me, Conte questa settimana ha lavorato su questi tre presupposti".