Claudio Onofri ha parlato della lotta Scudetto soffermandosi ai microfoni di Radio Marte. Quadro valutativo chiaro sulla pole position: "Inter ed Atalanta, che hanno standard elevati. Io ho una profonda stima di Gasperini: la crescita esponenziale dell’Atalanta la rende una possibile candidata per lo scudetto, cosa che prima non ci si sarebbe mai aspettati. Ma il Napoli ha le risorse per superare le difficoltà. Inter, Atalanta e Napoli lotteranno per il titolo fino in fondo. E mi auguro che stavolta lo vinca Gasperini. Dalla Juventus, invece, mi aspetto miglioramenti. Motta, che stimo molto, non è riuscito ancora a trasferire pienamente i suoi principi di gioco alla squadra come fatto con il Bologna".