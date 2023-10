Alessandro Matri ha analizzato a DAZN la sconfitta dell'Inter: "Non me l'aspettavo perché io valuto l’Inter veramente superiore alle altre. Anche dopo la prestazione che ha fatto in Champions League mi aspettavo una squadra che non cadesse più in queste partite. Abbiamo sempre parlato di squadra più consapevole nelle prime giornate, invece c’è stato un calo. Il 2-2? Secondo me sbaglia Benjamin Pavard".