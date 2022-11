"Quando all'estero si parla di Milano le cose che si conoscono sono tre: il Duomo, la Scala e lo stadio San Siro. Continuo a ripetere che vi è compatibilità assoluta, anzi c'è un vantaggio a mantenere come è esattamente lo stadio di San Siro e costruire accanto, come avviene in tante città europee e sudamericane, un altro stadio". Al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "il piano economico che mi sono permesso di sottoporre" prevede "un risparmio di 500 milioni, il costo della demolizione, che si somma al risparmio di danni ambientali enormi".