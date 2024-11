C'è anche Kristjan Asllani nella lista dei convocati dell'Albania per i prossimi impegni in agenda durante la sosta di novembre. Il ct Silvinho non rinuncia a chiamre l'interista in vista della sfide contro Repubblica Ceca e Ucraina: il centrocampista è tornato in campo nel match di Champions League contro l'Arsenal dopo aver superato il problema al ginocchio.

𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐄 𝐊𝐎𝐌𝐁𝐄̈𝐓𝐀𝐑𝐄𝐒



Trajneri Silvinjo ka përzgjedhur 28 lojtarë për ndeshjet e Nations League kundër 🇨🇿 dhe 🇺🇦



🆚 Çeki 🇨🇿

️ 16 nëntor, ⏰ 20:45, ️ "Air Albania "



🆚 Ukrainë 🇺🇦

️ 19 nëntor, ⏰ 20:45, ️ "Air Albania"#nationsleague #ALBCZE #ALBUKR pic.twitter.com/41o1LFg9Fq — FSHF (@FSHForg) November 8, 2024

