Intervistato da Sportitalia, l'agente croato Marko Naletilic ha parlato di Petar Sucic e Martin Baturina, rispettivamente un giocatore già acquistato dall'Inter e uno seguito per il futuro: "Sucic e un giovane centrocampista completo. Lui è un numero 8, box to box, che può fare anche il regista ed il trequartista in particolari situazioni. E’ un buon investimento per il futuro dell’Inter. Diventerà titolare abbastanza presto secondo il mio parere”.

Si parla anche dell’interesse per Baturina.

“Un trequartista con grande potenziale offensivo. E’ un grande talento. Deve ancora migliorare sulla fase difensiva e magari modificare ruolo visto che i trequartisti si usano poco nello calcio di oggi, ma è un talento fuori dal comune. Ha talento per diventare giocatore per i grandi palcoscenici”.

L’Atalanta di Pasalic è ancora in corsa per lo Scudetto?

“Io credo che l’Atalanta possa ancora complicare la lotta per lo Scudetto. 6 punti sono tanti, ma tutto è ancora possibile. Anche se realmente sarà difficile a questo punto”.

Come vede in Europa Inter, Lazio e Fiorentina? Possono vincere?

“L’Inter e un avversario difficile per tutte migliori squadre in Europa. Anche se non è la squadra migliore, sicuramente è una delle più difficili da affrontare. Può andare molto lontano in Champions League. Anche Lazio e Fiorentina possono andare fino in fondo, poi bisogna vere un po’ di fortuna anche”.