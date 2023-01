Ospite nella postazione mercato di Sky Sport all'Hotel Sheraton San Siro di Milano, l'agente Davide Lippi esprime il suo punto di vista sulla telenovela Milan Skriniar che ormai si è risolta con la permanenza a Milano fino a giugno del difensore slovacco, che in estate passerà al PSG: "Non so se augurare un addio di Skriniar ai tifosi dell'Inter - le sue parole -. E' un giocatore importante e negli ultimi mesi della stagione può servire".