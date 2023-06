Dopo la nostra esclusiva (RILEGGI QUI), Martin Rodriguez Nader, procuratore dell’agenzia GBG Uruguay e di Fabricio Diaz, parla anche ai microfoni di Sportitalia per commentare le voci sul suo assistito. Il centrocampista uruguaiano è stato accostato a Barcellona, Lazio ed Inter: "Si parla molto delle sue possibili destinazioni ed è vero che sono tante le squadre che lo seguono da tempo. Ma ciò che è stato fatto in Coppa del Mondo ha accresciuto questo interesse.

Preferisco non parlare di club specifici per rispetto della riservatezza che la situazione richiede. Ma ciò che è chiaro è che in campionato come questi piacciono giocatori intensi, dinamici e con un buon piede".