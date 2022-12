Jaspal Singh Gill, agente dell'esterno del Borussia Moenchengladbach Ramy Bensebaini, ha confermato ai microfoni di Sport1 che sono in corso contatti col Borussia Dortmund, che vede in lui l'erede di Raphael Guerreiro; ma al tempo stesso, anche altri club esteri hanno preso informazioni. "Ramy è un giocatore interessante per molti club e si inserisce ovunque", ha sottolineato Gill, ma ha aggiunto: "Al momento non siamo di fronte a nessun accordo con nessun club".