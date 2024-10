Il primo gol segnato tra i professionisti da Ebenezer Akinsanmiro, nella vittoria della Samp sul Cesena, certifica che la scelta dell'Inter di mandarlo in prestito in blucerchiato è stata azzeccata. Ad affermarlo è l'agente del centrocampista classe 2004, Crescenzo Cecere, nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia: "E' molto contento per il gol e, in generale, per questa esperienza. Le cose stanno andando secondo i piani. Noi siamo contenti, la Samp è contenta ed anche l’Inter lo è. Deve lavorare per continuare a crescere".

Tornando alla decisione presa questa estata di preferire la Samp ad altre destinazioni, Cecere aggiunge: "Aveva delle richieste dalla Serie A e anche dall'estero, ma ha scelto lui di andare alla Sampdoria proprio per l’importanza della piazza, per la pressione che c’è. E’ una stagione importante quest’anno per i blucerchiati, con un nuovo progetto e la nuova dirigenza. Parlando con l’Inter abbiamo deciso di rimanere in Italia, scegliendo un progetto dove potesse conquistare una continuità".