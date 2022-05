Si parla ancora della topica di Ionut Radu in Bologna-Inter nel salotto tv di 'Tiki Taka', con Oscar Damiani, agente del portiere romeno, che chiude una volta per tutte la faccenda: "Radu non ha bisogno delle mie difese, si saprà difendere sul campo da solo - le sue parole -. In questi giorni ha passato momenti difficili, ora è tranquillo e sereno; se dovesse giocare, è pronto. In passato ha dimostrato di essere un grande portiere con la sua Nazionale, al Genoa e all'Avellino. Il suo futuro probabilmente non sarà all'Inter, che ha fatto altre scelte, ma noi sappiamo il suo valore. Ci sono squadre importanti che lo seguono, non c'è altro da aggiungere".