Giovanni Bia, procuratore di vari calciatori di Serie A e non solo, parla così ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com di Thomas Berenbruch, giovane dell'Inter che sta facendo molto bene: "Facendo un paragone lo associo a Barella. È molto forte ed è un 2005. Ha avuto tante richieste ed è un giocatore importante. Ieri ha segnato una doppietta contro il Manchester City, non contro gli ultimi arrivati, in Youth League. Siamo sulla strada giusta e anche lui avrà le luci della ribalta di San Siro", ha concluso.