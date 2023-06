L'Union Berlino metterebbe a segno un grande colpo di mercato, se acquistasse dall'Inter Robin Gosens. A pensarlo è l'esperto agente tedesco Stefan Backs, protagonista di un'intervista con Rbb24.de: "Il trasferimento nobiliterebbe il lavoro della dirigenza, vorrebbe dire che l'Union Berlino è cresciuto molto negli anni perché, partendo dalla seconda divisione, ora può pensare di prendere un nazionale. È un buon segno e una ricompensa per un lavoro ben fatto, come lo è essersi qualificati in Champions League".