L'agente Silvio Pagliari si è espresso sulla corsa per lo Scudetto ai microfoni de Il Resto del Carlino: "La squadra che si è mossa meglio? Il Milan, ha fatto delle scelte oculate anche se precedentemente non avevo capito l’allontanamento di Paolo Maldini e Ricky Massara. Per la corsa scudetto però indico Napoli, Inter e attenzione alla Juventus. I bianconeri non avranno le coppe europee e inoltre il nuovo ds Cristiano Giuntoli non solo è un mio amico, ma è un vero top player".